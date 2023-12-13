Microsoft готовит бесплатный Game Pass

Согласно недавнему отчету, Microsoft рассматривает возможность предоставления временного доступа к Xbox Game Pass за просмотр рекламных роликов.

Так, пользователи могут получить 15-минутный доступ к сервису за каждый просмотренный рекламный блок. Эта модель может быть особенно привлекательной для рынков с низким уровнем доходов, где покупка полноценной подписки может быть недоступной для многих геймеров.

Microsoft уже проводила опросы среди пользователей Xbox о возможности такого обмена времени игры на просмотр рекламы.

Кроме того, в коде операционной системы Xbox были обнаружены упоминания о системе, предоставляющей доступ к Game Pass на основе «заработанного времени».

Новое предложение может стать доступным уже в 2024 году, хотя пока неясно, будет ли оно распространяться на все рынки или только на определенные территории.