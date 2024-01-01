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22:30, 01 января 2024
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Microsoft изобрела съемный Xbox-контроллер, как у Nintendo Switch

Microsoft получила патент на новый тип Xbox-контроллера, который напоминает Joy-Con от Nintendo Switch.

Ferra.ru

Ferra.ru

Новинка представляет собой съемное устройство, которое можно прикрепить к различным портативным устройствам, таким как планшеты и смартфоны.

Ключевой особенностью нового контроллера является его адаптивная зажимная механика, позволяющая крепить его к девайсам различной толщины.

Это делает его универсальным решением для разнообразных портативных устройств, включая даже складные смартфоны, подобные Samsung Galaxy Z Fold.

ITHome

ITHome

В патенте описаны различные сценарии использования контроллера, включая его соединение с планшетом для создания решения, похожего на PlayStation Portal, а также использование с смартфонами как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

К сожалению, сроков релиза устройства компания в документе не упомянула.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2024 г. 18+

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