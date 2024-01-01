Microsoft изобрела съемный Xbox-контроллер, как у Nintendo Switch
Microsoft получила патент на новый тип Xbox-контроллера, который напоминает Joy-Con от Nintendo Switch.
Ferra.ru
Новинка представляет собой съемное устройство, которое можно прикрепить к различным портативным устройствам, таким как планшеты и смартфоны.
Ключевой особенностью нового контроллера является его адаптивная зажимная механика, позволяющая крепить его к девайсам различной толщины.
Это делает его универсальным решением для разнообразных портативных устройств, включая даже складные смартфоны, подобные Samsung Galaxy Z Fold.
В патенте описаны различные сценарии использования контроллера, включая его соединение с планшетом для создания решения, похожего на PlayStation Portal, а также использование с смартфонами как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
К сожалению, сроков релиза устройства компания в документе не упомянула.