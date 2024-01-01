Microsoft изобрела съемный Xbox-контроллер, как у Nintendo Switch

В патенте описаны различные сценарии использования контроллера, включая его соединение с планшетом для создания решения, похожего на PlayStation Portal, а также использование с смартфонами как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.

К сожалению, сроков релиза устройства компания в документе не упомянула.