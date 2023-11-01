Игры
09:45, 01 ноября 2023
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Microsoft отказалась отменять блокировку дешёвых геймпадов для Xbox

Microsoft объявила о блокировке несанкционированных контроллеров и аксессуаров от сторонних компаний для своих консолей Xbox.

Ferra.ru

Ferra.ru

Некоторые пользователи уже столкнулись с ошибкой при использовании подобных девайсов, которая предупреждает, что с 12 ноября 2023 года несертифицированные аксессуары будут заблокированы для использования с консолью Microsoft.

Представители редмондской корпорации подтвердили, что сообщение об ошибке является настоящим. Они заявили, что аксессуары от Microsoft и других лицензированных партнеров Xbox разработаны и произведены с учетом стандартов качества, безопасности и производительности.

Несанкционированные же аксессуары могут ухудшить игровой опыт на консолях компании.

Новая политика Microsoft должна вступить в силу в полной мере с 17 ноября. Некоторые контроллеры уже не могут подключиться к консолям Xbox.

Источники сообщили, что новая политика соответствует планам Microsoft по включению производителей периферийных устройств третьих сторон в создание беспроводных контроллеров для Xbox.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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