Игры
Опубликовано 20 февраля 2024, 18:45
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Microsoft временно отказалась от выпуска консолей Xbox Series S с функциями ИИ

Стало известно, что Microsoft отказалась от производства обновлённых версий консолей Xbox Series S и Х, оснащённых функциями ИИ.
Mika Baumeister / Unsplash

Mika Baumeister / Unsplash

Microsoft мало об этом говорила, потому что компания так и не решилась на серийное производство гибридной и промежуточной версии ввиду возможного перенасыщения рынка устройств со схожим функционалом. Эти версии Xbox Series S и Х должны были получить мощный графический процессор на базе архитектуры RDNA 3 и увеличенную оперативную память.

Главной функцией должна была стать технология машинного обучения для обеспечения апскейлинга — увеличения размера цифрового изображения с сохранением изначальных пропорций, что выходит за рамки аппаратных возможностей консолей.

По словам инсайдера RedGamingTech, возможно, сейчас Microsoft работает над дальнейшим развитием семейства Xbox, которое может быть представлено в 2026 году.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
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