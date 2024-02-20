Microsoft временно отказалась от выпуска консолей Xbox Series S с функциями ИИ

Microsoft мало об этом говорила, потому что компания так и не решилась на серийное производство гибридной и промежуточной версии ввиду возможного перенасыщения рынка устройств со схожим функционалом. Эти версии Xbox Series S и Х должны были получить мощный графический процессор на базе архитектуры RDNA 3 и увеличенную оперативную память.

Главной функцией должна была стать технология машинного обучения для обеспечения апскейлинга — увеличения размера цифрового изображения с сохранением изначальных пропорций, что выходит за рамки аппаратных возможностей консолей.

По словам инсайдера RedGamingTech, возможно, сейчас Microsoft работает над дальнейшим развитием семейства Xbox, которое может быть представлено в 2026 году.