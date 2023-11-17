Игры
21:00, 17 ноября 2023
1 мин.

Модное фиаско в Fortnite: некоторые скины запретили в зонах для детей

Неожиданным поворотом событий стало то, что в Fortnite вводится жесткий контроль над внутриигровыми нарядами: некоторые из них признаются неподходящими для серверов с возрастным рейтингом «Все» или «Все 10+».

Epic Games

Epic Games

Игроки были шокированы, обнаружив, что некоторые наряды, ранее считавшиеся безобидными, теперь запрещены к ношению в дружественных для детей мирах. Epic Games ввела возрастные рейтинги для игрового опыта, но не указала конкретных критериев для ограничения нарядов. Хотя в настоящее время 7% нарядов совместимы только с играми с рейтингом Teen, Epic обещает исправить ситуацию в следующем году.

Решение? Автоматическая корректировка внешнего вида, чтобы сделать наряды универсально приемлемыми. Однако скептики сомневаются в произвольном характере запретов и в том, что корректировки принесут в жертву творческую сущность некоторых виртуальных нарядов.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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