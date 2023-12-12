Мощнейшая Playstation 5 Pro: возможная дата выхода и характеристики

Утечка на ResetEra, предполагаемые характеристики, хотя и не подтвержденные Хендерсоном, звучат правдоподобно. По слухам, PS5 Pro будет оснащена 8-ядерным процессором Viola на базе архитектуры AMD Zen 2 с тактовой частотой 4,4 ГГц. Но по-настоящему меняющим фактором станет графическая платформа RDNA3 с 56 вычислительными блоками для улучшенной трассировки лучей.

Общая производительность консоли составит 28,67 терафлопс, что превосходит 10,28 терафлопс нынешней PS5. Заявленные 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 576 ГБ/с - это вишенка на торте.

Есть также информация о AMD XDNA 2, ориентированном на искусственный интеллект, и потенциальном представлении консоли во всей красе в сентябре 2024 года с релизом в ноябре того же года.