Названа самая продаваемая игра Sony в России в 2023 году. Это проект 2018 года выхода

Согласно данным, опубликованным М.Видео, самой продаваемой игрой Sony в России стала Detroit: Become Human. Проект, представляющий собой интерактивную драму с элементами приключенческого жанра, завоевала сердца российских геймеров, заняв лидирующие позиции по продажам.

Интересно отметить, что на Россию приходится около 3% мировых продаж этой игры. Это ставит Detroit: Become Human впереди таких популярных тайтлов, как The Last of Us: Part II и Until Dawn, каждая из которых занимает около 2% мировых продаж.

Отметим, что данная информация была раскрыта после масштабной утечки Insomniac Games, которая выявила финансовые данные самой студии и продажи ряда крупных игр Sony.