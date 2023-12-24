Игры
03:45, 24 декабря 2023
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Названы игры 2023 года с самой красивой «картинкой»

Подведенный Digital Foundry итог года: лучшие игровые графические решения 2023 года — вызвал резонанс в игровом сообществе. Забудьте о качестве текстур — все дело в продуманном дизайне и максимальном использовании ограниченных возможностей аппаратного обеспечения.

Bethesda

Bethesda

Удивительно, но такие игры, как Hi-Fi Rush и Super Mario Bros. Wonder, оказались в центре внимания благодаря ярким стилям и отзывчивому геймплею, доказав, что раздвинуть границы графики — не единственный способ завоевать сердца.

Cyberpunk 2077, Avatar: Frontiers of Pandora и Alan Wake 2, заняли первые места благодаря использованию технологий трассировки лучей.

2023 также продемонстрировал, как небольшие студии могут производить «шум» на рынке. RoboCop: Rogue City, использующая возможности Unreal Engine 5, доказала, что при грамотном подходе даже при небольших бюджетах можно создавать визуально потрясающие игры.

Автор:Армен Зангиев
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