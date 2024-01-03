Игры
16:30, 03 января 2024
1 мин.

Названы самые популярные игры начала 2024 года в Steam

Valve опубликовала первый еженедельный чарт продаж в Steam за 2024 год. В топе самых популярных игр начала года преобладают как новые релизы, так и проверенные временем хиты.

Ferra.ru

Ferra.ru

На первом месте чарта уверенно расположилась ролевая игра Baldur's Gate 3, которая уже успела завоевать сердца геймеров своим глубоким сюжетом и впечатляющей графикой.

Следом за ней идет карманная консоль Steam Deck, пользующаяся стабильным спросом среди любителей мобильного гейминга.

Третье место занял инди-хоррор Lethal Company, который стал самой высокорейтинговой игрой 2023 года в сервисе Steam. Эта игра привлекла внимание своим оригинальным подходом к жанру и атмосферностью.

Среди прочих популярных проектов присутствуют такие известные тайтлы, как Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, GTA V, Elden Ring, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023), EA SPORTS FC 24 и Hogwarts Legacy.

Отметим, что топ составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода, что отражает реальный интерес игроков к этим продуктам.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.