Не знаете во что сыграть? Взгляните на свежую «игру года» – Baldur's Gate 3

Игроки были очарованы проработанным созданием персонажей, запутанным повествованием и безграничным выбором путей в фэнтезийном царстве, кишащем вампирами и эльфами. Baldur's Gate 3, доступная на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, не только стала игрой года, но и получила множество наград, включая «Голос игроков», «Лучшая ролевая игра», «Лучший мультиплеер», «Лучшая поддержка сообщества» и «Лучшая актёрская игра».

Конкуренция была очень жесткой, ведь среди номинантов были такие игры, как Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder и The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Триумф Baldur's Gate 3 закрепил за ней статус действующего чемпиона в игровой вселенной