Игры
19:30, 24 ноября 2023
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Недоконсоль PlayStation Portal можно купить в России по цене выше Xbox Series S

В России появилась новая портативная игровая консоль — PlayStation Portal.

CNET

CNET

Девайс по-настоящему удивил: хоть некоторые считают его бесполезной игрушкой, другие активно покупают устройство, которое, по сути, является дополнением к PS5.

PlayStation Portal выглядит как портативная консоль, но ее главная особенность — она не может работать самостоятельно, постоянно требуя подключения к PS5.

Сценарии использования устройства достаточно специфичны. Например, игра на диване, когда телевизор занят.

Устройство оснащено 8-дюймовым экраном LCD, поддерживает все функции контроллера DualSense, и, судя по обзорам, способно работать до 10 часов от одного заряда аккумулятора.

PlayStation Portal доступна для покупки в DNS по цене 39 999 рублей, начиная с 19 декабря, но стоит отметить, что ее цена выше, чем у той же Xbox Series S.

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