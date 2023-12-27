Nintendo до Нового года начала ограничивать функционал консолей Wii U и 3DS
Игровая компания Nintendo, похоже, нарушила свои обещания касательно функциональности консолей Wii U и 3DS, процесс ограничения которых должен был начаться в апреле 2024 года.
Nintendo / Takimata / Wikimedia Commons
На деле геймеры столкнулись с ограничением функций устройств уже накануне Нового Года и Рождества. Существо ограничений касается блокировка выхода консолей в Сеть.
Возможно, это коснулось не всех игроков, и «медленное развёртывание планов Nintendo» всё-таки завершится в следующем году.
На ситуацию отреагировала компания, стоящая за проектом с открытым исходным кодом Pretendo Network, целью которого является воссоздание Nintendo Network для 3DS и Wii U. Это включает игровые серверы, Miiverse — соцсеть для пользователей этих консолей и многое другое.
В Pretendo надеются в конечном итоге вернуть обе консоли в онлайн.