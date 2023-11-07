Игры
13:35, 07 ноября 2023
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Nintendo уверена, что сможет продать ещё больше игр пользователям консолей Switch

Японская компания «из Киото» — Nintendo — заявила о повышении прогнозов на 2023 финансовый год, который завершится 31 марта 2024 календарного года. Ожидания компании связаны с большим количеством потенциальных продаж игр пользователям консоли Switch.

Enrique Vidal Flores / Unsplash

Enrique Vidal Flores / Unsplash

В Nintendo уверены, что смогут продать такое количество игр, что операционный доход составит не менее 500 млрд иен, или $3,3 млрд по сравнению с 450 млрд иен ранее. Компания также заявила, что рассчитывает продать ещё порядка 5 млн копий игр, повысив свой прогноз до 185 млн копий.

В финансовом отношении новый прогноз основан на более слабой стоимости иены, чем ранее, хотя и не оправдал средних ожиданий аналитиков в 529 млрд иен.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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