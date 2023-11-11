Новая Call Of Duty вышла ужасной: ее заставили сделать за год

Игра, ставшая первым релизом после приобретения Activision компанией Microsoft за 69 млрд долларов, подверглась критике за то, что была сделана наспех.

Инсайдеры утверждают, что сжатые сроки были обусловлены необходимостью заполнить пробел в календаре релизов. Modern Warfare III, изначально задумывавшаяся как DLC для MW 2, превратилась в полноценный сиквел, что создало дополнительную нагрузку на и без того напряженную команду разработчиков.

Критики обращают внимание на сюжетную линию: один из них назвал ее посредственной и собранной наспех. Аналитики прогнозируют, что это не повлияет на долгосрочный успех франшизы, но постоянное снижение качества может привести к стратегическим изменениям со стороны Microsoft, нового владельца.