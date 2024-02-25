Новая система античита в Call of Duty помогла заблокировать 6 тысяч читеров

Всё началось с того, что разработчики отключили для обновления одну из систем телеметрии, входящей в Ricochet, и когда читеры решили, что защита ослаблена, сразу активизировались. Но античит целенаправленно реактивировали, что помогло в кратчайшие сроки выявить и заблокировать порядка 6 тысяч человек.

Одним из решений борьбы с читерами стало временное отключение программного кода, отвечающего за некоторые преимущества, к примеру, за суперскорость и т.п. Это важный момент, поскольку всплеск читеров пришёлся в Call of Duty Warzone 2 и Call of Duty: Modern Warfare 3. При этом разработчики продолжат усиливать и совершенствовать инструменты античита.