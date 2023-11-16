Новенькая PlayStation 5 Slim появилась в продаже в России

Несмотря на то, что официальное название от Sony отличается, новая версия консоли привлекает внимание своими улучшениями и изменениями.

PS5 Slim отличается от своего предшественника уменьшенными размерами и весом: корпус стал на 30% меньше, а вес уменьшился на 24%.

Однако самой заметным нововведением является съемный дисковод, который можно легко отсоединить и установить обратно без использования дополнительных инструментов. Этот привод доступен в комплекте с консолью или может быть приобретен отдельно.

Кроме того, в PS5 Slim произошли изменения в хранении данных: емкость SSD-накопителя увеличена до 1 ТБ вместо прежних 825 ГБ. Пользователи также могут установить второй накопитель в специальный слот.

Новинка также получила два порта USB-C на передней панели, что удобно для подключения различных аксессуаров, включая гарнитуру PS VR2 и зарядку контроллера DualSense.

PlayStation 5 Slim Digital Edition и PlayStation 5 Slim доступны для предварительного заказа в DNS по цене 69 999 рублей и 79 999 рублей соответственно. Официальный старт продаж запланирован на 14 декабря 2023 года.