Новенький Steam Deck OLED появился в продаже за рубли

В России сервис CDEK.Shopping предлагает заказать Steam Deck OLED из-за рубежа с доставкой. Цены на новинку в России начинаются от 79 985 рублей за версию с 512 ГБ памяти и достигают 90 875 рублей за модель с 1 ТБ.

В США эти же версии стоят $550 и $650 соответственно, что в пересчёте составляет 48 568 и 57 380 рублей.