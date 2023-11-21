Игры
19:30, 21 ноября 2023
1 мин.

Новенький Steam Deck OLED появился в продаже за рубли

Компания Valve недавно объявила о запуске продаж своего новейшего портативного игрового устройства — Steam Deck OLED.

Polygon

Polygon

Эта обновлённая версия приставки отличается рядом улучшений, включая OLED-дисплей размером 7,4 дюйма, более ёмкий аккумулятор с продолжительностью работы от 3 до 12 часов, ускоренный Wi-Fi 6E, улучшенные динамики, а также более эффективный радиатор системы охлаждения. Кроме того, новая модель на 30 граммов легче предыдущей.

CDEK Shopping

CDEK Shopping

В России сервис CDEK.Shopping предлагает заказать Steam Deck OLED из-за рубежа с доставкой. Цены на новинку в России начинаются от 79 985 рублей за версию с 512 ГБ памяти и достигают 90 875 рублей за модель с 1 ТБ.

В США эти же версии стоят $550 и $650 соответственно, что в пересчёте составляет 48 568 и 57 380 рублей.

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