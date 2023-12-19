Новый Xbox выйдет в 2026 году и получит ИИ-технологии от создателей ChatGPT

Журналист Джефф Грабб во время трансляции Game Mess Decides упомянул, что компания планирует выпустить новую консоль Xbox в 2026 году.

Она, возможно, будет называться Xbox Next (Xbox Pro) или даже станет совершенно новым поколением, заменяющим текущее Gen 9.

Ожидается, что новые устройства будут тесно связаны с нейросетями и искусственным интеллектом. В аппаратной части планируется использование различных NPU (Neural Processing Units), а программная часть может получить доработки от OpenAI, создателей ChatGPT.

Также ходят слухи о возможном переходе на ARM-архитектуру вместо традиционных процессоров x64.

Стоит отметить, что эта информация пока не подтверждена официально и следует относиться к ней с осторожностью.

Однако, учитывая, что инсайд исходит от того же источника, который ранее предоставил достоверные данные о PlayStation 5 Pro, возможно, в этих слухах есть доля правды.