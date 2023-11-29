NVIDIA начнет раздавать подписку на Game Pass за покупку видеокарт RTX 40XX

С сегодняшнего дня, при покупке подходящих вариаций RTX 4060, 4060 Ti, 4070, 4070 Ti, 4080 и 4090 у выбранных розничных продавцов и интернет-магазинов, покупатели получат трехмесячную подписку на Game Pass и GeForce NOW Priority.

На данный момент предложение действует в США и большинстве стран Европы, в то время как покупатели в Латинской Америке, большинстве стран Азии и некоторых европейских странах получат только трехмесячную подписку на Game Pass.

Это, вероятно, не будет большой потерей для большинства пользователей, поскольку наличие видеокарты GeForce RTX 40ХХ делает облачный стриминг NVIDIA несколько излишним.