Игры
Опубликовано 27 февраля 2024, 13:30
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Nvidia введет рекламу для пользователей бесплатной версии GeForce Now

С 28 февраля компания Nvidia добавит рекламу в бесплатную версию своей облачной игровой службы GeForce Now. Рекламные материалы будут отображаться только для пользователей бесплатного уровня и не будут перебивать игровой процесс. Спикер компании заявила, что бесплатные пользователи увидят до двух минут рекламы во время ожидания начала игровой сессии.
Ferra.ru

Ferra.ru

Бесплатная версия GeForce Now уже включает в себя ожидание в очереди перед началом каждого часа бесплатной игры на удаленном компьютере. Теперь, видимо, к этому добавятся несколько рекламных роликов. Представители Nvidia утверждают, что реклама поможет оплатить бесплатный уровень обслуживания, и что изменение должно «с течением времени сократить среднее время ожидания для бесплатных пользователей».

Однако бесплатный уровень GeForce Now оставляет желать лучшего, и добавление рекламы не делает его более привлекательным. Для полноценного опыта облачного гейминга лучше использовать уровни Priority или Ultimate. Компания также планирует ввести ежедневный пропуск за $ 7.99, но пока этот вариант не предоставляется для пробного использования.

Автор:Булат Кармак
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