«Окунитесь в ностальгию»: какие эмуляторы старых игр лучше использовать на Windows и Mac

От Atari до PlayStation 2 - эмуляторы переносят вас в прошлое, предоставляя возможность поиграть в культовые игры детства. Но остерегайтесь тонкой юридической грани - хотя сами эмуляторы легальны, скачивание и игра без наличия оригинальных копий нарушает законы об авторском праве.

Это моральная проблема, которую должен решить каждый геймер. Выберите подходящий эмулятор для своей любимой консоли - PCSX2 для PlayStation 2, Redream для Sega Dreamcast, RetroArch для поддержки нескольких консолей и другие.

Установить эмуляторы проще простого, и, сделав несколько настроек, вы сможете наслаждаться классическими играми в кратчайшие сроки, подробнее вы можете прочитать в источнике. Только убедитесь, что вы загружаете эмуляторы из надежных источников.