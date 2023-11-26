От Nintendo Switch до Steam Deck: названы лучшие портативные консоли

Корону, считает издание, по-прежнему носит Nintendo Switch, органично сочетающая в себе универсальность и «магию» Nintendo. Но не стоит сбрасывать со счетов OLED-версию устройства – она больше, лучше и всего на 50 долларов дороже.

Steam Deck от Valve стал его достойным соперником, преодолевая первые трудности, чтобы занять место главного выбора для ПК-геймеров. Для еще большего погружения в мир компьютерных игр можно приобрести Steam Deck OLED.

PlayStation Portal от Sony предлагает новый подход, ориентированный на потоковую передачу данных PS5, но все еще с «кусачей» ценой, а Lenovo Legion Go выходит в сферу Windows (Steam Deck работает на Linux) с элегантным дизайном и... все.

Но стоит, все же, обратить внимание на бюджетный Switch Lite и ультрасовременный Asus Rog Ally, который еще не может соревноваться с гигантами индустрии, но очень хочет.