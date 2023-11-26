От Nintendo Switch до Steam Deck: названы лучшие портативные консоли
Помните, когда портативные консоли были на грани исчезновения? Теперь об этом даже не идет речи. Сейчас, когда на рынке появилось множество вариантов, Wired протестировали их все, чтобы рассказать вам (и нам) о лучших игровых портативных устройствах.
Erik Mclean
Корону, считает издание, по-прежнему носит Nintendo Switch, органично сочетающая в себе универсальность и «магию» Nintendo. Но не стоит сбрасывать со счетов OLED-версию устройства – она больше, лучше и всего на 50 долларов дороже.
Steam Deck от Valve стал его достойным соперником, преодолевая первые трудности, чтобы занять место главного выбора для ПК-геймеров. Для еще большего погружения в мир компьютерных игр можно приобрести Steam Deck OLED.
PlayStation Portal от Sony предлагает новый подход, ориентированный на потоковую передачу данных PS5, но все еще с «кусачей» ценой, а Lenovo Legion Go выходит в сферу Windows (Steam Deck работает на Linux) с элегантным дизайном и... все.
Но стоит, все же, обратить внимание на бюджетный Switch Lite и ультрасовременный Asus Rog Ally, который еще не может соревноваться с гигантами индустрии, но очень хочет.