Перекупы взялись за новую Playstation Portal, или почему геймпад с экраном можно продать втридорога

PlayStation Portal был быстро распродан в магазине PlayStation Direct, в результате чего Sony посоветовала покупателям следить за пополнением запасов 22 ноября. В то же время перекупы наводнили такие платформы, как eBay, предлагая устройство по цене порой в три раза превышающую розничную в 199,99 долларов.

Попытки Sony пополнить запасы могут оказаться недостаточными для того, чтобы противостоять перекупам, поэтому геймеры надеются на шанс приобрести устройство по заявленной цене до начала праздничного сезона.

Примечание: PlayStation Portal требует наличия PlayStation 5 для доступа к играм и не подключается через облачный стриминг.