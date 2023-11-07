Игры
12:45, 07 ноября 2023
1 мин.

Персонажи в играх Microsoft начнут управляться новейшим искусственным интеллектом

Microsoft объявила о революционном шаге в разработке видеоигр: персонажи, управляемые искусственным интеллектом (ИИ), скоро станут частью игрового процесса на Xbox.

Ferra.ru

Ferra.ru

В партнерстве с компанией Inworld AI, базирующейся в Кремниевой долине, Microsoft планирует внедрить ИИ в неигровых персонажей (NPC), делая их более реалистичными и умными.

Традиционно, NPC в играх повторяют заранее записанные фразы, что порой нарушает погружение в игровой мир.

Но свежая инициатива редмондцев направлена на создание персонажей, которые могут вести себя естественнее и предлагать более органичные взаимодействия с игроками, например, отправляя их на захватывающие квесты.

Inworld AI, оцененная более чем в полмиллиарда долларов после последнего раунда финансирования, стремится интегрировать свои разработки в предстоящие игры для Xbox. И это открывает новые горизонты для разработчиков любого масштаба по всему миру.

https://vp.rambler.ru/player/embed.html?widget=Player&id=1881076
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.