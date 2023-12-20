Игры
12:45, 20 декабря 2023
1 мин.

Пираты выбирают: Atomic Heart оказалось самой популярной игрой на теневых сайтах

Пресс-служба онлайн-школы в сфере разработки игр XYZ сообщила, что на российских пиратских сайтах игра Atomic Heart оказалась самой популярной.

Mundfish.com

Mundfish.com

Кроме Atomic Heart, в пятёрку самых востребованных у российских пиратов вошли Hogwarts Legacy по мотивам вселенной Гарри Поттера, RPG Baldur's Gate 3, Resident Evil 4 Remake, Starfield, а также Fallout 3 и Fallout 4.

Оказалось, что пираты играют и в Lies of P, Alan Wake 2, Dead Island 2, Phantom Liberty, дополнение Cyberpunk 2077, и Lords of the Fallen

В целом рейтинг достаточно предсказуемый, так как указанные игры пользуются в России большой популярностью.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.