ПК-игроки опять в пролёте: GTA 6 выйдет на Windows неизвестно когда, но точно позже PS5 и Xbox Series

Недавно известный инсайдер Tez2 поделился информацией, которая может огорчить поклонников ПК-гейминга. По его словам, версия GTA 6 для компьютеров может столкнуться с задержками в релизе.

Tez2, который ранее уже доказывал свою надёжность как источника утечек, утверждает, что ПК-версия проекта испытывает ряд технических проблем, которые необходимо решить перед запуском.

«Внутренне, эта версия более проблематична, чем версии для консолей. Rockstar не хочет повторения ситуации с Star Wars: Jedi Survivor или The Last of Us Part 1 на ПК для самой ожидаемой своей игры», — отметил Tez2.

Инсайдер также сообщил, что разработчики считают, что им нужно больше времени, чтобы убедиться, что Windows-релиз соответствует их стандартам. Это означает, что на ПК GTA 6 может выйти позже версий для консолей, возможно, задержав релиз на несколько месяцев.