PlayStation 5 Slim представили в трех новых цветах
Sony расширяет цветовую палитру своей консоли PlayStation 5 Slim, представив три новых варианта: синий, серебристый и красный.
The Verge
Новые цвета были продемонстрированы на выставке CES 2024, дополнив стандартный белый PS5 Slim. Новые боковые панели для консоли будут доступны по цене от $54.99.
В отличие от стандартной белой PS5 Slim, новые цвета не имеют глянцево-матового разделения между верхней и нижней панелями, предлагая полностью матовое покрытие.
Это может привлечь тех, кто предпочитает матовую отделку. Особенно примечательным является красный цвет, который выглядит более насыщенным по сравнению с космически-красными аксессуарами для оригинальной PS5.
Серебристый цвет вызывает ностальгию по PlayStation 2 Slim.
Кроме того, PS5 Slim продолжает предлагаться как с дисководом, так и в цифровой версии. Отсоединяемый дизайн дисковода, который можно приобрести отдельно и добавить к цифровой модели, безусловно упрощает производственный процесс Sony и помогает снизить затраты.