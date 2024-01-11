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12:45, 11 января 2024
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PlayStation 5 Slim представили в трех новых цветах

Sony расширяет цветовую палитру своей консоли PlayStation 5 Slim, представив три новых варианта: синий, серебристый и красный.

The Verge

The Verge

Новые цвета были продемонстрированы на выставке CES 2024, дополнив стандартный белый PS5 Slim. Новые боковые панели для консоли будут доступны по цене от $54.99.

В отличие от стандартной белой PS5 Slim, новые цвета не имеют глянцево-матового разделения между верхней и нижней панелями, предлагая полностью матовое покрытие.

Это может привлечь тех, кто предпочитает матовую отделку. Особенно примечательным является красный цвет, который выглядит более насыщенным по сравнению с космически-красными аксессуарами для оригинальной PS5.

Серебристый цвет вызывает ностальгию по PlayStation 2 Slim.

Кроме того, PS5 Slim продолжает предлагаться как с дисководом, так и в цифровой версии. Отсоединяемый дизайн дисковода, который можно приобрести отдельно и добавить к цифровой модели, безусловно упрощает производственный процесс Sony и помогает снизить затраты.

Автор:Булат Кармак
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