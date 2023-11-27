Игры
03:00, 27 ноября 2023
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PlayStation могут закрыть: игровое подразделение Sony на грани банкротства

Подразделение Sony PlayStation, одно из ведущих в индустрии, столкнулось с серьезными финансовыми трудностями, которые могут привести к его закрытию.

Ferra.ru

Ferra.ru

Согласно информации, раскрытой японским инсайдером под ником okkubbq, Sony в последнее время активно занималась реструктуризацией и скрывала реальное положение дел в своем игровом бизнесе.

Одним из ключевых моментов, указывающих на проблемы, является расхождение данных о продажах PlayStation 5.

По словам инсайдера, более 13 млн консолей PS5 остаются нераспроданными на складах, что свидетельствует о снижении спроса на продукцию. Кроме того, в подразделении PlayStation до сих пор не назначен новый генеральный директор, что вызывает дополнительные вопросы о будущем направления.

Ситуация усугубляется общим финансовым состоянием Sony, которая накопила долги на сумму более $30 млрд. Это заставляет рассматривать возможность закрытия игрового отдела, аналогично тому, как компания ранее прекратила производство бытовой техники.

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