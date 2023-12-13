Почему консольные игры на iPhone 15 Pro Max будут всегда хуже, чем на Nintendo Switch 2
На YouTube-канале Restart рассказали, как будут выглядеть консольные игры на новом iPhone 15 Pro Max, который стоит больше 200 тысяч рублей.
Restart
Компания Apple заявила, что на чипе А17 Pro теперь можно будет запускать некоторые консольные игры. Однако на деле, например, Resident выглядит на iPhone 15 Pro Max отвратительно. Хотя, конечно, запускается.
В игре очень нестабильная частота кадров. Она находится по ощущениям между 10 и 50 к/с. Временами производительность становится нормальной, но всё равно FPS очень нестабильный. Поэтому играть очень некомфортно даже на минимальных настройках графики. Вместе с тем эти настройки слабо влияют на производительность.
У Nintendo Switch 2 тоже есть компромиссы при запуске консольных игр. Но это компромиссы совсем другого уровня, нежели у iPhone. Говорят, что на консоли демо «Матрицы» со всеми современными технологиями типа DLSS всё выглядело примерно как на PlayStation 5. Также мы с 99% точностью знаем, какой чип будет стоять на Nintendo Switch 2. Это T234 на ARM-архитектуре. Он очень мощный, но не для игр, поэтому его, похоже, будут сильно изменять. Но благодаря этому консоль сможет тянуть с адекватными компромиссами все современные игры и сможет даже стать конкурентом PlayStation 5 и XBox Series X.