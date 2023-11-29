Помните легендарную игру Fallout? Вот первые кадры из сериала от Amazon по ее мотивам
В апреле 2024 года на платформе Amazon Prime Video состоится долгожданный дебют телешоу «Fallout».
Insider Gaming
И вот, за несколько месяцев до релиза шоу, издание Vanity Fair опубликовало первые кадры из него. Вместе с этим, журналисты поделились и интервью с создателями сериала.
В соответствующей статье рассказывается о главной героине Люси (в исполнении Эллы Пернелл), которая выходит из одного из легендарных «Убежищ» серии и сталкивается с постапокалиптическим пустошью, мутировавшими ужасами и постоянной угрозой смерти.
Уже известно, что в сериале появится «Братство Стали», полностью вооруженное и оснащенное воздушным кораблем Prydwen, который был представлен в игре Fallout 4 в 2015 году. Джонатан Нолан, режиссер трех эпизодов телешоу, рассказал о природе «Братства Стали» в сериале.
Напомним, что телешоу «Fallout» будет выпущено 12 апреля 2024 года эксклюзивно на Prime Video.