Пора тряхнуть стариной: в честь 25-летия Half-Life получила большое обновление и стала бесплатной

Окунитесь в ностальгию с четырьмя новейшими многопользовательскими картами, расширяющими возможности классического движка Half-Life. В обновлении представлены новые графические настройки, включая поддержку широкоформатных мониторов и освещение OpenGL Overbright. Любители геймпадов, ликуйте: обновление обеспечивает «правильную настройку геймпада из коробки».

Но это еще не все. Valve добавила поддержку сети Steam для упрощения настройки многопользовательской игры, верификацию для Steam Deck, а также масштабирование пользовательского интерфейса для разрешений до 3840x1600.

В качестве дополнительного бонуса обновление восстанавливает редкий контент, включая многопользовательские карты и уникальные модели.