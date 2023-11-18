Игры
13:30, 18 ноября 2023
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Пора тряхнуть стариной: в честь 25-летия Half-Life получила большое обновление и стала бесплатной

Приготовьтесь к звонку из прошлого: в честь 25-летия культового шутера от первого лица Half-Life компания Valve выпустила колоссальное обновление в Steam. Чтобы сделать празднование еще более приятным, игра на время стала абсолютно бесплатной.

Valve / Steam

Valve / Steam

Окунитесь в ностальгию с четырьмя новейшими многопользовательскими картами, расширяющими возможности классического движка Half-Life. В обновлении представлены новые графические настройки, включая поддержку широкоформатных мониторов и освещение OpenGL Overbright. Любители геймпадов, ликуйте: обновление обеспечивает «правильную настройку геймпада из коробки».

Но это еще не все. Valve добавила поддержку сети Steam для упрощения настройки многопользовательской игры, верификацию для Steam Deck, а также масштабирование пользовательского интерфейса для разрешений до 3840x1600.

В качестве дополнительного бонуса обновление восстанавливает редкий контент, включая многопользовательские карты и уникальные модели.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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