Провайдеров в США заставили отключать абонентов от интернета за скачивание пиратских игр

Insomniac и Sony оперативно приняли меры, попросив интернет-провайдеров выдать DMCA-предупреждения о пользователям, получившим доступ к сборке Marvel’s Wolverine. Распространенный в сети скриншот позволяет предположить, что Insomniac может обнаружить утечку на ПК людей, возможно, используя встроенные в игру системы слежения.

Помимо юридических последствий, работа с этой утечкой представляет собой риск, поскольку это незаконченная версия, далекая от готового продукта. Проблемы с безопасностью также возникают из-за загрузки файлов из сомнительных источников, что может привести к заражению пользователей вредоносным ПО.

Пока игровое сообщество разбирается с последствиями, все активнее ведутся дискуссии об этичности утечек и их влиянии на разработку игр. Тем временем моддеры и разработчики, заинтригованные сборкой, пытаются исправить игру, хотя и с учетом юридических и этических аспектов.