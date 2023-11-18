Разборка «карманной» PlayStation Portal выявила слабый чип и сложности с ремонтом

Созданный как устройство, ориентированное на удаленное воспроизведение, PlayStation Portal отлично справляется со своим предназначением, что подчеркивается в обзоре. Однако разборка указывает на ограничения в возможностях моддинга и ремонтопригодности, что ставит под сомнение адаптивность и долговечность устройства.

В настоящее время PlayStation Portal ориентирован на определенную аудиторию, однако в будущем Sony планирует расширить его возможности за счет поддержки потокового облачного вещания. Несмотря на то, что в настоящее время устройство продается лишь в некоторых регионах из-за высокого спроса, его производительность и возможности вызывают дискуссии о его роли в сфере портативных игр.