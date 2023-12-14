Разработчики Starfield будут обновлять игру каждые 6 недель

Компания представила план обновлеий на 2024 год. Согласно графику, первыми в игре появятся технологии FSR 3 и XeSS. Кроме того, разработчики исправят различные ошибки, которые всплывали при прохождении некоторых побочных заданий. При этом в игре постепенно появятся внутриигровой набор инструментов для разработки собственных геймерских модификаций, городские карты, новые методы перемещения по планетам и другое.

Bethesda не отказалась и от выхода сюжетного дополнения, намеченного на весну 2024 года.

Игроков успокоили также тем, что игра не станет «проще». Те сложные философские и «экзистенциальные вопросы», к которым привыкли фанаты Starfield, в игре останутся.