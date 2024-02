Разработчики The Last Of Us рассказали, когда выйдет третья часть серии

В фильме директор студии Нил Дракманн рассказывает о том, что сюжет игры ещё не закончен и может быть продолжен в виде The Last Of Us Part III. Однако разработка требует времени, поэтому новая игра вряд ли выйдет в ближайшее время. Дракманн отметил, что между первой и втрой частями игры прошло 7 лет, и нет никакой гарантии, что с третьей часть не будет так же.

И если исходить из известных сроков разработки, третья часть появится не раньше 2030 года. К такому выводу пришёл обозреватель Forbes Пол Тасси. Он связал с возможным выходом игры не только срок разработки, но и выход консоли PlayStation 6.

Но может быть и так, что The Last Of Us Part III не выйдет никогда: «Если нам никогда не удастся сделать это снова, это будет прекрасным концом». Так сказал Дракманн в отношении второй и третьей части игры.