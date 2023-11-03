Sega заявила о выпуске своей «Суперигры» в 2026 году

В «Суперигру» войдут несколько игр с высоким бюджетом класса triple-A (ААА), рассчитанных на как можно большую аудиторию. Аналитики Sega уверены в том, что работа компании полностью окупится.

Для поддержки и медийного сопровождения «Суперигры» планируется привлечь игроков, стримеров и известных блогеров. Также глава Sega Юкио Сугино подчеркнул, что компания намерена стать «ведущим мировым поставщиком контента».

«Чтобы достичь этой цели и поднять бизнес на новый уровень, мы проводим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию «Суперигры», крупной игры, которая масштабируется по всему миру, к финансовому году, заканчивающемуся в марте 2026 года», — заявил Сугино.