Сервис облачного гейминга Nvidia на Android получил улучшенное качество видео

Для этого обновления требуется подписка GeForce Now высшего уровня «Ultimate», которая также предлагает потоковую передачу 4K на устройствах Android TV и ПК с Windows/macOS. Подписчики Ultimate могут наслаждаться более высоким разрешением на некоторых телефонах и планшетах Android с частотой 120 Гц.

Новое качество потокового вещания последовало за анонсом Nvidia на выставке CES 2023, где компания также представила новую опцию «Day Pass» для GeForce Now.

Помимо улучшенного качества потокового вещания, GeForce Now на этой неделе добавляет в свою библиотеку несколько новых игр. Среди них Stargate: Timekeepers, Enshrouded, Firefighting Simulator: The Squad, Metal: Hellsinger, Road 96: Mile 0, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Shadow Tactics: Blades of the Shogun — Aiko’s Choice, Solasta: Crown of the Magister, Tails Noir и Wobbly Life.