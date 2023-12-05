Сколько PS5 продавалось каждый день в 2023 году

Согласно данным, опубликованным Finbold, в среднем ежемесячно продавалось 1 238 109 единиц PS5. Это означает, что в неделю продавалось около 285 718 консолей, а в день — в среднем 40 705 единиц.

Наибольшие продажи были зафиксированы в марте, когда было продано 1 898 817 устройств, в то время как в апреле наблюдался спад до 1 221 162 единиц. Эти цифры свидетельствуют о том, что каждый час в мире покупали в среднем 1696 PlayStation 5.

Рост спроса на PS5 совпал с усилиями Sony по полному укомплектованию консоли в магазинах по всему миру, что позволило компании достичь своих годовых целей по продажам.

Sony также активно работала над улучшением PS5, включая выпуск новых цветов для беспроводного контроллера DualSense и крышек консоли PS5, а также представление новой версии устройства — PS5 Slim.