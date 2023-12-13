Сколько верёвочке ни виться: Epic Games победила Google в антимонопольном деле

Суд встал на сторону Epic Games. Суть иска — претензии касательно доминирующего положения Google на рынке из-за возможности решать судьбы Android-приложений и наличия в Google Play внутренней платёжной системы без права разработчиков выбирать альтернативу.

Последний раунд судебной тяжбы длился четыре недели, были опрошены многочисленные свидетели. В итоге суд пришёл к правоте Epic Games.

Google заявила, что не оставит так это дело и подаст апелляцию.

«После четырёх недель подробных свидетельских показаний в суде присяжные Калифорнии вынесли решение против монополии Google Play по всем пунктам обвинения», — сообщил в соцсети Х генеральный директор Epic Тим Суини.