Игры
02:15, 13 декабря 2023
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Сколько верёвочке ни виться: Epic Games победила Google в антимонопольном деле

Знаменитый разработчик игр и различного софта, Epic Games, выиграла суд у Alphabet, материнской компании Google. Антимонопольное дело длилось три года и касалось сервиса приложений и игр для Android Google Play Market.

Ferra.ru

Ferra.ru

Суд встал на сторону Epic Games. Суть иска — претензии касательно доминирующего положения Google на рынке из-за возможности решать судьбы Android-приложений и наличия в Google Play внутренней платёжной системы без права разработчиков выбирать альтернативу.

Последний раунд судебной тяжбы длился четыре недели, были опрошены многочисленные свидетели. В итоге суд пришёл к правоте Epic Games.

Google заявила, что не оставит так это дело и подаст апелляцию.

«После четырёх недель подробных свидетельских показаний в суде присяжные Калифорнии вынесли решение против монополии Google Play по всем пунктам обвинения», — сообщил в соцсети Х генеральный директор Epic Тим Суини.

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ferra.expert, 2023 г. 18+

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