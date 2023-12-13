Сколько верёвочке ни виться: Epic Games победила Google в антимонопольном деле
Знаменитый разработчик игр и различного софта, Epic Games, выиграла суд у Alphabet, материнской компании Google. Антимонопольное дело длилось три года и касалось сервиса приложений и игр для Android Google Play Market.
Ferra.ru
Суд встал на сторону Epic Games. Суть иска — претензии касательно доминирующего положения Google на рынке из-за возможности решать судьбы Android-приложений и наличия в Google Play внутренней платёжной системы без права разработчиков выбирать альтернативу.
Последний раунд судебной тяжбы длился четыре недели, были опрошены многочисленные свидетели. В итоге суд пришёл к правоте Epic Games.
Google заявила, что не оставит так это дело и подаст апелляцию.
«После четырёх недель подробных свидетельских показаний в суде присяжные Калифорнии вынесли решение против монополии Google Play по всем пунктам обвинения», — сообщил в соцсети Х генеральный директор Epic Тим Суини.