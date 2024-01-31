Смехотворный рост: в сети появились первые тесты NVIDIA RTX 4080 SUPER в играх и бенчмарках

Согласно обзору, опубликованному гонконгским обозревателем chaowanke, разница в производительности между RTX 4080 SUPER и RTX 4080 составила всего до 2.4% в синтетических тестах и была либо схожей, либо иногда даже худшей в игровых бенчмарках.

Этот «смехотворный рост» производительности ставит под вопрос целесообразность перехода на новую модель для владельцев RTX 4080, особенно учитывая, что RTX 4080 SUPER предлагается по цене, начинающейся от $699.

Тестирование проводилось на системе с Core i7-14700K и 32 ГБ памяти DDR5-6000, где RTX 4080 SUPER сравнивалась с ближайшими моделями в линейке RTX 40XX, включая RTX 4090, 4080 и 4070 Ti SUPER.

Таким образом, для геймеров, ищущих наилучшее соотношение цены и производительности, оригинальная RTX 4080 может остаться предпочтительным выбором, особенно если они смогут найти выгодное предложение.