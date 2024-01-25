Sony признала, что подписки на игры неэффективны: будущее за облачными сервисами

Несмотря на то, что Sony опережает другие компании по продажам консолей и пока не планирует выпускать игры на всех платформах одновременно, Йошида тоже считает, что будущее игровой индустрии в ПК, мобильных платформах, а главное — в облачных сервисах. Менеджер отметил, что жизнеспособность традиционной консоли всё больше под вопросом.

К тому же подписочные сервисы теряют былую эффективность и популярность, а облака становятся всё более востребованными. По мнению Йошиды, как раз облачные платформы и должны стать главным предложением Sony: такие ресурсы позволят сделать доступ к играм универсальным и повсеместным, тогда как подписка даёт толко локальный доступ.

«Везде, где есть компьютеры, пользователи смогут беспрепятственно играть в свои любимые игры. Геймеры смогут найти место для игры в разных пространствах. PlayStation останется нашим основным продуктом, мы расширим наши игровые возможности на ПК, мобильные устройства и облачные технологии», — отметил Йошида.