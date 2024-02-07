Sony улучшит звук микрофона геймпада DualSense с помощью новой прошивки

Прошивка для беспроводных контроллеров DualSense и DualSense Edge была обновлена в рамках этого бета-теста для улучшения громкости динамиков, воспроизводящих звуки игры и голосовой чат. Также улучшены микрофоны обоих контроллеров DualSense для лучшей обработки шумов.

По словам старшего вице-президента по опыту взаимодействия с платформой в Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нишино, качество микрофонного сигнала было улучшено за счет использования новой модели машинного обучения.

Sony предоставляет доступ к этому бета-тесту для выбранных тестеров в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Бета-обновления обычно поступают ко всем владельцам PS5 через несколько месяцев.