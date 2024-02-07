Игры
Опубликовано 07 февраля 2024, 03:00
1 мин.

Sony улучшит звук микрофона геймпада DualSense с помощью новой прошивки

Sony начала тестирование нового бета-обновления для PS5, которое улучшит звук и микрофон контроллера DualSense. Обновление добавит в функцию Share Screen указатели и эмодзи-реакции, а также даст возможность уменьшить яркость индикатора питания PS5.
Nardin Rahbar

Nardin Rahbar

Прошивка для беспроводных контроллеров DualSense и DualSense Edge была обновлена в рамках этого бета-теста для улучшения громкости динамиков, воспроизводящих звуки игры и голосовой чат. Также улучшены микрофоны обоих контроллеров DualSense для лучшей обработки шумов.

По словам старшего вице-президента по опыту взаимодействия с платформой в Sony Interactive Entertainment Хидэаки Нишино, качество микрофонного сигнала было улучшено за счет использования новой модели машинного обучения.

Sony предоставляет доступ к этому бета-тесту для выбранных тестеров в США, Канаде, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Бета-обновления обычно поступают ко всем владельцам PS5 через несколько месяцев.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.