Sony в платной подписке PS Plus сделает бесплатными 13 культовых игр

Среди них Need for Speed Unbound и Assassin's Creed Valhalla, LEGO Jurassic World. Кроме этих игр в каталог войдут The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition, Tales of Arise, LEGO Worlds, Roguebook, Rogue Lords и Tales of Zestiria.

При этом в каталог PS Plus Classics для Premium и Deluxe добавят следующие игры: Resistance: Retribution, Jet Rider 2, Tales of Symphonia, Tales of Vesperia, которые разрабатывались для консолей PlayStation предыдущего поколения.