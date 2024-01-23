Создание «Ведьмака 4» начнется уже в 2024 году

Об этом сообщил руководитель студии и совместный генеральный директор Адам Бадовский. Игра, получившая кодовое название «Project Polaris», станет новой трилогией в серии «Ведьмак».

По словам Бадовского, компания планирует привлечь около 400 сотрудников к работе над проектом к середине года. Это значительное увеличение численности команды, что подчеркивает масштаб и амбиции проекта.

Кроме того, Бадовский поделился информацией о продолжении Cyberpunk 2077, которое в настоящее время находится в концептуальной фазе и имеет кодовое название «Project Orion».

Ожидается, что к концу года над проектом будут работать около 80 сотрудников. Также обсуждается возможность добавления мультиплеерных элементов в игру.

Интересно, что CD Projekt Red также рассматривает возможности использования ИИ в производственных процессах, хотя Бадовский подчеркнул, что технология не заменит людей, а поможет улучшить определенные процессы в создании игр.