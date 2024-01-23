Игры
Опубликовано 23 января 2024, 12:45
1 мин.

Создание «Ведьмака 4» начнется уже в 2024 году

CD Projekt Red объявила о старте производственной фазы разработки игры «Ведьмак 4» уже в 2024 году.
Wccftech

Wccftech

Об этом сообщил руководитель студии и совместный генеральный директор Адам Бадовский. Игра, получившая кодовое название «Project Polaris», станет новой трилогией в серии «Ведьмак».

По словам Бадовского, компания планирует привлечь около 400 сотрудников к работе над проектом к середине года. Это значительное увеличение численности команды, что подчеркивает масштаб и амбиции проекта.

Кроме того, Бадовский поделился информацией о продолжении Cyberpunk 2077, которое в настоящее время находится в концептуальной фазе и имеет кодовое название «Project Orion».

Ожидается, что к концу года над проектом будут работать около 80 сотрудников. Также обсуждается возможность добавления мультиплеерных элементов в игру.

Интересно, что CD Projekt Red также рассматривает возможности использования ИИ в производственных процессах, хотя Бадовский подчеркнул, что технология не заменит людей, а поможет улучшить определенные процессы в создании игр.

Автор:Булат Кармак
Редакция
RSS

ferra.expert, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.