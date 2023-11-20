Игры
09:00, 20 ноября 2023
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Создатель Half-Life и Steam рассказал, почему переносы игр — это хорошо

В мире видеоигр, где каждая задержка релиза встречается недовольством фанатов, Гейб Ньюэлл, основатель Valve, предлагает свежий взгляд на эту проблему.

Ferra.ru

Ferra.ru

В недавно выпущенном документальном фильме, посвященном 25-летию Half-Life, Ньюэлл делится своими мыслями о важности качества над сроками.

Первоначально Half-Life должна была выйти в ноябре 1997 года, но за несколько месяцев до релиза команда Valve осознала, что игра еще не готова.

«Мы подошли к трем месяцам до предполагаемого релиза, и поняли, что это не сработает», — рассказал инженер Valve Кен Бердвелл. Вместо того чтобы спешить и выпускать недоделанный продукт, Valve решила отложить релиз, несмотря на давление издателя Sierra.

«Лучше поздно, чем навсегда плохо», — заявил Ньюэлл, подчеркивая, что качество и удовлетворение игроков всегда должны быть на первом месте. Это решение оказалось верным: Half-Life стала культовой игрой и заложила основу для многих последующих успехов Valve.

Ньюэлл также высказывается о «реализме» в видеоиграх, отмечая, что главное не реалистичность, а удовольствие и вовлеченность игрока. «В реальном мире мне приходится составлять списки покупок, но это не значит, что это должно быть в игре» — отметил глава Valve.

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