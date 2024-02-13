Опубликовано 13 февраля 2024, 14:15
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Создатели ноутбуков и планшетов Microsoft Surface займутся созданием нового Xbox
Новое поколение игровой консоли Xbox разрабатывается не той командой, которая была за ответственна за предыдущие поколения консолей.
Wccftech
В последнем эпизоде подкаста XboxERA упоминалось, что Джейсон Рональд, руководитель разработки предыдущих консолей Xbox, включая Series X/S, не работает над новой консолью. Все из-за перехода проекта в руки команды Surface.
Этот слух совпадает с информацией, которая начала распространяться в сети на прошлой неделе — якобы Microsoft активно работает над портативной версией следующего поколения Xbox.
Устройству приписывают возможность запускать игр нативно и поддержку облачного гейминга. Если команда Surface действительно единственная, кто работает над системой в целом, будет интересно увидеть, как это повлияет на другую версию, которая, как говорится, будет традиционной домашней консолью в духе Xbox Series X.