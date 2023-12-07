Сразу несколько YouTube-рекордов были побиты первым трейлером GTA 6

Всего за сутки после премьеры, ролик собрал более 90 млн просмотров, 8.6 млн лайков, 250 тыс дизлайков и свыше 706 тыс комментариев.

Таким образом, трейлер GTA 6 стал самым просматриваемым немузыкальным видео на YouTube, побив предыдущий рекорд MrBeast, который набрал 59.4 миллиона просмотров.

Кроме того, он занял третье место среди самых просматриваемых роликов в истории YouTube, уступив лишь двум музыкальным клипам корейской группы BTS.

Трейлер также стал самым просматриваемым игровым роликом, что подтвердила Книга рекордов Гиннесса, а также самым «залайканным» трейлером, опередив официальный ролик фильма «Мстители: Война бесконечности», который набрал чуть более 4 млн лайков.