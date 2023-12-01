Steam бросит владельцев вышедшей в 2018 MacOS Mojave «на произвол судьбы»

Хотя большая часть библиотеки Steam является 64-битной, пользователи старых компьютеров Mac могут потерять доступ к 32-битным играм, что негативно скажется на их «игровом опыте». Служба поддержки Steam не будет оказывать техническую помощь, а обновления безопасности для этих версий macOS будут прекращены.

Решение Valve последовало примеру Google, прекратившего поддержку Chrome для macOS 10.13 и 10.14. К концу 2023 года магазин Steam перестанет считать игры с 32-битными бинарными файлами macOS совместимыми с Mac. Поскольку менее 2% пользователей Mac в Steam работают под управлением macOS 10.14 или более ранних версий, этот шаг затрагивает лишь нишевую группу.