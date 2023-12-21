Игры
22:30, 21 декабря 2023
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Steam научился прятать избранные игры от ваших друзей

Valve внедрила новую функцию приватности в Steam, позволяя геймерам выбирать, какие игры они хотят скрыть от других пользователей платформы.

Reddit

Reddit

Согласно тексту обновления, начиная с сегодняшнего дня, бета-тестеры Steam смогут отмечать игры как приватные, чтобы сохранить их в тайне.

Теперь пользователи могут отметить проект как приватный в трех местах: в корзине покупок; в списке игр в веб-браузере; или непосредственно в клиенте Steam.

Новая функция приватности будет особенно полезна, если вы не хотите, чтобы ваши друзья знали о вашем увлечении определенными специфическими симуляторами или другими играми.

Этот апдейт является значительным шагом в улучшении приватности пользователей Steam, позволяя им более тщательно контролировать, какая информация о их игровых предпочтениях доступна другим.

Автор:Булат Кармак
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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