Технический директор Blizzard выторговал себе 10 лет бесплатного World of Warcraft перед увольнением

На прошлой неделе бывший главный технический директор Blizzard Адам Холискей поделился в социальной сети своим последним «приемом» перед уходом из компании. Как ответственный за техническую сторону продуктов, он активировал бонус сотрудника — десятилетний бесплатный доступ к World of Warcraft сроком до 14 октября 2033 года. Это означает, что за этот период, несмотря на увольнение, ему не придется платить ни цента (за исключением дополнительных контентов) за игру.

Холискей заявил, что бесплатное время на игру — это давно известное преимущество для сотрудников и не является кражей собственности компании. Другие пользователи также подтвердили, что попытки активации бонуса в период ухода приводили к перегрузке веб-сайта генерации ключей.